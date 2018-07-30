صباح العربية| معلمة موسيقى تعلم الألحان العربية بلغة الإشارة

معلمة موسيقى.. هكذا عرفها العالم قبل أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوال واسع لمقطع لها وهي تقوم بتعليم الأطفال المقدمة الموسيقية لأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم بالإشارات..

المعلمة هي سوار خلايلة فلسطينية تقيم في منطقة سخنين تقوم بتدريس الموسيقى العربية للطلاب من الروضة وحتى الصف السادس الابتدائي وتحديدا ألحان محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي والأخوان رحباني

