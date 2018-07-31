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تبوك تستزرع الموز والبرتقال الياباني والتوت

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نجح مزارعون من تبوك في استزراع فواكه جديده على المنطقة كالموز والبرتقال الياباني "الكيمكواء" والتوت البري.. ما يؤكد أن منطقة تبوك تتمتع بتربة خصبة قابلة لاستزراع انواع كثيرة من الفواكه بينما ترى وزارة البيئة والمياه والزراعة ان بعض التجارب الزراعية تستنزف المياه الجوفيه..
التفاصيل مع سعود الخلف

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