طفلة سورية تغني التراث الشامي من ألمانيا

عبر صفحتها على فيسبوك والانستغرام بدأت الشابة السورية مايا غالي بنشر مقاطع مصورة لها وهي تغني أغاني من التراث الشامي العامي مثل "أشقر بشامة" على إيقاء آلات بسيطة

مايا غالي، تعلمت الموسيقى منذ الصغر في سوريا قبل أن تهاجر إلى ألمانيا مع عائلتها هربا من الحرب هناك. ومن باب التسلية بدأت تسجيل الأغاني بمساعدة شقيقاتها

