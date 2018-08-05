تفاعلكم: إحتفاء عالمي ببطل فيفا 2018 مساعد الدوسري

احتفل عشاق الالعاب الالكترونية من السعوديين والعرب يوم أمس بالسعودي مساعد الدوسري الذي حقق لقب بطولة العالم للعبة الفيفا 2018 في نسختها الرابعة عشر المقامة في لندن..وذلك بعد فوزه بالمباراة النهائية أمام منافسه البلجيكي ستيفانو بينا Stephano Pinna بنتيجة أربعة مقابل لا شيء في المجموع العام..

البطولة التي بدأت تكتسب شعبية كبرى متزايدة على مستوى العالم كان تقدم لها 20 مليون مشارك في التصفيات... تأهل منهم 32 لاعبا توج على رأسهم الدوسري ليصبح ثاني سعودي يحقق هذا اللقب

