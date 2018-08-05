تفاعلكم: هل محمد رمضان نرجسي ؟

فجّر النجم المصري محمد رمضان قنبلة جديدة من الجدل بطرحه ثاني أغنياته على يوتيوب والتي تحمل اسم "الملك"

طرح الاغنية جاء بعد نحو شهر من طرحه أغنية النمبر وان .. التي أثارت موجة من الانتقادات والاتهامات له بالغرور والنرجسية وحصدت أكثر من 35 مليون مشاهدة..

أغنية الملك وخلال أقل 24 ساعة من طرحها حصدت أكثر من مليوني مشاهدة .. وأصبحت حديث الإعلام ومواقع التواصل حيث تجدد الانقسام بين الناس بين معجب بالأغنية ومؤيد لرمضان ومعتبر أن هذا جزء من شخصية إعلامية يصدّرها للناس وبين آخرين اعتبروها نرجسية وغرور واستعراض للممتلكات غير مقبول..

