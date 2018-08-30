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ظاهرة التحرش في مجتمعنا آفة لم يستطع التخلص منها

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تحولت ظاهرة التحرش فى الفترة الأخيرة من مجرد عرض مجتمعى ينتهى ويزول مع الوقت لآفة لم يستطع مجتمعنا التخلص منها على مدار عشرات السنوات حتى تفاقمت المشكلة نتيجة للمحاولات الدائمة لإخفائها عن الرأى العام حتى وصلت إلى ذروتها وأصبح من الصعب تجاهلها .
خلال السنوات الماضية أجريت دراسات عديدة لدراسة الظاهرة وحصل أصحابها على درجاتهم العلمية من دون المقدرة على دراسة النتائج وتنفيذ التوصيات ومؤخرا سلط الضوء على الظاهرة بعدما أحدثت شرخا واضحا فى جدار القيم المجتمعية التى طالما حافظ عليها المجتمع العربي .

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