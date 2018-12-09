برج خليفة يدعم قلبك والكهرباء من قصب السكر

تحولت جزيرة موريشيوس من الاعتماد على الوقود الأحفوري والنفط والفحم إلى قصب السكر في توليد الكهرباء،وتوفرحاليا مخلفات قصب السكر 14 % من حاجة الجزيرة من الكهرباء وتتطلع السلطات إلى زيادتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى خمسة وثلاثين في المئة بحلول العام الفين وخمسة وعشرين وهو ما سيؤدي إلى الحفاظ على قيمة إنتاج قصب السكرالتي تضررت في الفترة الأخيرة .

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ساهم برج خليفة في دبي في دعم حملة التوعية بأهمية الفحص المبكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أضيئت واجهته الأكبر في العالم بفيديو تفاعلي تم بثه لمدة ثلاث دقائق باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك بالتزامن مع اختتام انعقاد مؤتمر القلب العالمي .

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منح مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب جائزة النجمة الذهبية إلى المخرجة النمسوية سودابيه مرتضاي عن فيلمها "جوي"في ختام دورته السابعة عشرة التي شهدت مشاركة عدد من نجوم هوليود بينهم روبرت دي نيرو والمخرج مارتن سكورسيزي،ومنح المهرجان التونسي نضال السعدي جائزة أفضل ممثل لدوره فيلم "عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، فيما حصلت الألمانية آن شفارتزAenne Schwarz على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "كل شيء على ما يرام"

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تحول حيوان لافت من نوع البط الصيني في غضون بضعة أسابيع إلى قبلة أنظار هواة التصوير وزوار متنزه "سنترال بارك" في نيويورك، بعدما أتى من مكان مجهول ،هذا البط ذو الريش الملوّن اللافت والمنحدر أساسا من آسيا، ظهر في المتنزه الشهير في أكتوبر الماضي ،و باتت تحركاته محط اهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.