إكتشف السعودية | "سكاكا".. المواقع الأثرية

حلقة "اكتشف السعودية" لهذا الأسبوع عن الموقع الاثري المكتشف حديثا في سكاكا الجوف والتي تتضمن رسوما وفنونا صخرية أبدعها الفنانون القدامى منذ آلاف الأعوام.

ورحلة أخرى إلى "القريات" هناك حيث يقبع (قصر كاف) أحد الحصون القديمة الذي شيّده نواف بن شعلان حيث يعتبر من المواقع السياحية المهمّة نظرا لما فيه من طابع تراثي وتاريخي فريد.

