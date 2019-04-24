الداخلية السعودية: إعدام 37 شخصا أدينوا بالإرهاب في عدة مناطق

أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ الإعدام ضد سبعة وثلاثين شخصا أدينوا بالإرهاب وتشكيل خلايا لإشاعة الفوضى.

بيان الداخلية قال إن تنفيذ الأحكام ضد المدانين تم في أكثر من منطقة بينها الرياض، ومكة والمدينة والشرقية، والقصيم، وعسير، وقد أدينوا جميعا بتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية، بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

