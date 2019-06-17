صباح العربية | صلح بين نادين نجيم وسيرين عبد النور

في خطوة غير متوقعة استطاعت الفنّانة اللبنانية ماغي بوغصن أن تجمع عدداً كبيراً من نجمات لبنان، وبخاصة بعد الكثير من التقارير التي تتحدّث عن اضطراب العلاقة بينهُنّ.

وعبر حسابها الخاص على «انستقرام»، نشرت بوغصن صورة للنجمات سيرين عبد النور، نادين نجيم، نادين الراسي، ستيفاني صليبا جيسي عبدو ، داليدا خليل، وورد الخال، وعلقت ماغي على الصورة : «لا شيء أفضل من نشر الحب».

