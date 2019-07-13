تراجعت الليرة التركية إلى 5.78 أمام الدولار منخفضة بنحو 2 في المئة..
بذلك تواصل الليرة منحى الخسائر التي منيت بها في العام الماضي وأدت إلى فقدان ما يقارب 30% من قيمتها.
إتمام أنقرة الصفقة العسكرية أثار حفيظة المستثمرين لديها ما أدى إلى تدني مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي بـ 2.13% خلال ساعات التداول التي أعقبت استلام المنظومة
ويتوقع مراقبون مزيدا من الانخفاض بسبب مخاوف من فرض واشنطن عقوبات على تركيا بسبب الصفقة
هبوط العملة التركية.. باكورة خسائر أنقرة من تسلم منظومة إس 400
تراجعت الليرة التركية إلى 5.78 أمام الدولار منخفضة بنحو 2 في المئة..