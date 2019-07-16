وزير خارجية البحرين: قطر دولة متآمرة ومارقة

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن قطر باتت الخطر الأشد على دول مجلس التعاون من خلال سعيها إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله.

وشدد الوزير البحريني على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر وتصرفاتها غير المسؤولة.

وزير خارجية االبحرين وصف البرنامج الذي بثته وسائل الاعلام القطرية بأنه حلقة جديدة من سلسلة التآمر من دولة مارقة ضد البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة.

