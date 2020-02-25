سوريا.. النيرب تسقط في قبضة فصائل مدعومة تركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة فصائلِ المعارضة التي تدعمها #تركيا على بلدة النيرب الواقعة جنوبَ شرق مدينة #إدلب.

وأشار المرصد إلى مقتل تسعة عناصر من النظام السوري بقصف تركي في شمال غرب #سوريا.. حيث تحقق قوات #دمشق تقدّماً في هجومها المدعوم من #روسيا.. والهادفِ للسيطرة على محافظة إدلب آخرِ مَعقِلٍ لفصائل المعارضة في الأراضي السورية.

