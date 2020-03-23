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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر

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تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر عتبة المئتين بإصابة واحدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 17 حالة، يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصحة الجزائرية دخول البلاد المرحلة الثالثة من تفشي العدوى.
حزمة من الإجراءات دخلت حيز التنفيذ لتطويق الفيروس لم توقف مخاوف الجزائريين الذين يطالبون بالإسراع في إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد

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