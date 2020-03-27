الدفتيريا.. وباء واجه البشرية وسجل الإنسان قصة نجاح بقهره

نشر مرض الخنّاق، المعروفُ أيضاً باسم الدفتيريا (diphtheria)، الرعبَ في المجتمعات البشرية. فسنوياً، كان هذا المرض يتسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف من البشر، خاصةً من الأطفال

وبفضل أبحاث الطبيب الألماني إميل فون بهرنغ، (Emil von Behring) التي ساهمت بشكل كبير في إيجاد لقاح، تم الحدُّ من نسبة الوفيات وإنقاذُ عدد هائل من الأرواح ..

