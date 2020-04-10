اتهامات متبادلة حول انتشار كورونا و"الصحة العالمية" هي الضحية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:48 - GMT 07:48 تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 00:49 - GMT 21:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتهامات متبادلة حول انتشار كورونا و"الصحة العالمية" هي الضحية PDF اطبع حجم الخط اتهامات متبادلة حول انتشار #كورونا و"الصحة العالمية" هي الضحية.. مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الحرج كلمات دالّة #كورونا