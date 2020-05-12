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مشاهد طريفة من حول العالم لطرق مبتكرة لمواجهة كورونا

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الحاجة أم الاختراع.. مشاهد طريفة ومبتكرة من حول العالم تكشف كيف واجهت البشرية منع انتشار وباء فيروس #كورونا

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#كورونا

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