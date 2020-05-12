مشاهد طريفة من حول العالم لطرق مبتكرة لمواجهة كورونا آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:51 - GMT 07:51 تارخ النشر: الثلاثاء 19 رمضان 1441 هـ - 12 مايو 2020 KSA 06:43 - GMT 03:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مشاهد طريفة من حول العالم لطرق مبتكرة لمواجهة كورونا PDF اطبع حجم الخط الحاجة أم الاختراع.. مشاهد طريفة ومبتكرة من حول العالم تكشف كيف واجهت البشرية منع انتشار وباء فيروس #كورونا كلمات دالّة #كورونا