مراسلو شبكة العربية.. جنود على خط النار خلال جائحة كورونا

رغم التعب..ورغم الخوف..ورغم ضغط العمل...بقي مراسلو شبكة العربية محافظين على مهنيتهم وقبل كل ذلك محافظين على هدوئهم وابتسامتهم...أمام مشاهدي العربية..

اليوم نقول لكم شكرا من القلب..لكم جميعا.. كانوا في الميدان دون كلل.. يواجهون عدوا خفيا.. أصيب منهم من أصيب.. وحجر من حجر...لكن بقيت التغطية مستمرة..

