مخاوف من تسليم تركيا المعارضين الإيرانيين للنظام آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مخاوف من تسليم تركيا المعارضين الإيرانيين للنظام PDF اطبع إقرأ أيضاً نافالني يستيقظ.. والتوتر لا يهدأ بين روسيا والغرب 02:15 GMT إقرأ أيضاً قائمة من 7 احتمالات كارثية اعدتها نيويورك تايمز حول نتائج الانتخابات الأميركية 02:10 GMT