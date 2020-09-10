اتحاد علماء المسلمين القطري يحرم التطبيع مع إسرائيل آخر تحديث: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15 تارخ النشر: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:14 - GMT 02:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتحاد علماء المسلمين القطري يحرم التطبيع مع إسرائيل PDF اطبع إقرأ أيضاً انتكاسة في تجارب أبرز لقاحات فيروس كورونا البريطاني 02:14 GMT إقرأ أيضاً بالواقع المعزز.. الشمس داخل استوديوهات العربية 22:38 GMT