انتكاسة في تجارب أبرز لقاحات فيروس كورونا البريطاني آخر تحديث: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:14 - GMT 02:14 تارخ النشر: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:13 - GMT 02:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انتكاسة في تجارب أبرز لقاحات فيروس كورونا البريطاني PDF اطبع إقرأ أيضاً خلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون حول الانسحاب العسكري من مناطق النزاع 02:13 GMT إقرأ أيضاً اتحاد علماء المسلمين القطري يحرم التطبيع مع إسرائيل 02:15 GMT