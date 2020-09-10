تعرف على أخطر وأجرأ عملية نصب بالملايين ضحيتها قيادات عالمية آخر تحديث: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:12 - GMT 02:12 تارخ النشر: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:11 - GMT 02:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على أخطر وأجرأ عملية نصب بالملايين ضحيتها قيادات عالمية PDF اطبع إقرأ أيضاً قائمة من 7 احتمالات كارثية اعدتها نيويورك تايمز حول نتائج الانتخابات الأميركية 02:10 GMT إقرأ أيضاً خلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون حول الانسحاب العسكري من مناطق النزاع 02:13 GMT