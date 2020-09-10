خلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون حول الانسحاب العسكري من مناطق النزاع آخر تحديث: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:13 - GMT 02:13 تارخ النشر: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:12 - GMT 02:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون حول الانسحاب العسكري من مناطق النزاع PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على أخطر وأجرأ عملية نصب بالملايين ضحيتها قيادات عالمية 02:12 GMT إقرأ أيضاً انتكاسة في تجارب أبرز لقاحات فيروس كورونا البريطاني 02:14 GMT