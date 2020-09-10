قائمة من 7 احتمالات كارثية اعدتها نيويورك تايمز حول نتائج الانتخابات الأميركية آخر تحديث: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:10 - GMT 02:10 تارخ النشر: الخميس 22 محرم 1442 هـ - 10 سبتمبر 2020 KSA 05:09 - GMT 02:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قائمة من 7 احتمالات كارثية اعدتها نيويورك تايمز حول نتائج الانتخابات الأميركية PDF اطبع إقرأ أيضاً مخاوف من تسليم تركيا المعارضين الإيرانيين للنظام 02:15 GMT إقرأ أيضاً تعرف على أخطر وأجرأ عملية نصب بالملايين ضحيتها قيادات عالمية 02:12 GMT