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بالواقع المعزز.. الشمس داخل استوديوهات العربية

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بتقنية الواقع المعزز.. قرص الشمس داخل استوديو العربية وأسرار تفصيلية عن النجم الذي يتسع لمليون كوكب

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