بالواقع المعزز.. الشمس داخل استوديوهات العربية آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 01:38 - GMT 22:38 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 01:36 - GMT 22:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بالواقع المعزز.. الشمس داخل استوديوهات العربية PDF اطبع حجم الخط بتقنية الواقع المعزز.. قرص الشمس داخل استوديو العربية وأسرار تفصيلية عن النجم الذي يتسع لمليون كوكب إقرأ أيضاً اتحاد علماء المسلمين القطري يحرم التطبيع مع إسرائيل 02:15 GMT إقرأ أيضاً مناورات عسكرية بين الصين وروسيا وإيران 23:35 GMT