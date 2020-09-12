الحرب تشتعل بين ترمب وبايدن لكسب أصوات الولايات المتارجحة آخر تحديث: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 01:29 - GMT 22:29 تارخ النشر: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 01:12 - GMT 22:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحرب تشتعل بين ترمب وبايدن لكسب أصوات الولايات المتارجحة PDF اطبع إقرأ أيضاً مناورات عسكرية بين الصين وروسيا وإيران 23:35 GMT إقرأ أيضاً فرنسا.. تدابير صحية جديدة بعد معاودة كورونا الارتفاع 23:32 GMT