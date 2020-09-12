انفجار الزرقاء يفتح عين الأردن على آلية تخزين الذخائر آخر تحديث: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 02:35 - GMT 23:35 تارخ النشر: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 02:33 - GMT 23:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك انفجار الزرقاء يفتح عين الأردن على آلية تخزين الذخائر PDF اطبع إقرأ أيضاً حملات عسكرية عراقية لاستعادة هيبة الدولة 23:33 GMT إقرأ أيضاً تقدم في مباحثات بوزنيقة.. والجيش الليبي يفتح حقول النفط 07:05 GMT