فرنسا.. تدابير صحية جديدة بعد معاودة كورونا الارتفاع آخر تحديث: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 02:32 - GMT 23:32 تارخ النشر: السبت 24 محرم 1442 هـ - 12 سبتمبر 2020 KSA 02:31 - GMT 23:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فرنسا.. تدابير صحية جديدة بعد معاودة كورونا الارتفاع PDF اطبع إقرأ أيضاً الحرب تشتعل بين ترمب وبايدن لكسب أصوات الولايات المتارجحة 22:29 GMT إقرأ أيضاً حملات عسكرية عراقية لاستعادة هيبة الدولة 23:33 GMT