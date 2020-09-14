الجيش الليبي: فتح الموانئ النفطية قيد البحث آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 11:11 - GMT 08:11 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 11:08 - GMT 08:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الجيش الليبي: فتح الموانئ النفطية قيد البحث PDF اطبع إقرأ أيضاً السفينة التركية أوروتش رئيس تراجعت إلى مياه مدينة انطاليا 01:16 GMT إقرأ أيضاً أكثر سمية بـ8 مرات من السارين.. معلومات عن غاز الأعصاب نوفيتشوك 01:34 GMT