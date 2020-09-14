السفينة التركية أوروتش رئيس تراجعت إلى مياه مدينة انطاليا آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:16 - GMT 01:16 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:15 - GMT 01:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السفينة التركية أوروتش رئيس تراجعت إلى مياه مدينة انطاليا PDF اطبع إقرأ أيضاً عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة 01:15 GMT إقرأ أيضاً الجيش الليبي: فتح الموانئ النفطية قيد البحث 08:11 GMT