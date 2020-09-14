عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

تعرف على سياسة الاستدارة شرقاً التي تنتهجها السياسة الأميركية مؤخراً

رابط مختصر
إقرأ أيضاً مشاهد مروعة من حرائق كاليفورنيا المدمرة مشاهد مروعة من حرائق كاليفورنيا المدمرة 01:12 GMT
إقرأ أيضاً عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة 01:15 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر