تعرف على سياسة الاستدارة شرقاً التي تنتهجها السياسة الأميركية مؤخراً آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:14 - GMT 01:14 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:13 - GMT 01:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على سياسة الاستدارة شرقاً التي تنتهجها السياسة الأميركية مؤخراً PDF اطبع إقرأ أيضاً مشاهد مروعة من حرائق كاليفورنيا المدمرة 01:12 GMT إقرأ أيضاً عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة 01:15 GMT