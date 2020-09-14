عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:15 - GMT 01:15 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 04:14 - GMT 01:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عودة التجارب على لقاح كورونا البريطاني بعد توقف لفترة قصيرة PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على سياسة الاستدارة شرقاً التي تنتهجها السياسة الأميركية مؤخراً 01:14 GMT إقرأ أيضاً السفينة التركية أوروتش رئيس تراجعت إلى مياه مدينة انطاليا 01:16 GMT