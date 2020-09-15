أكثر سمية بـ8 مرات من السارين.. معلومات عن غاز الأعصاب نوفيتشوك آخر تحديث: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 04:34 - GMT 01:34 تارخ النشر: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 04:21 - GMT 01:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أكثر سمية بـ8 مرات من السارين.. معلومات عن غاز الأعصاب نوفيتشوك PDF اطبع إقرأ أيضاً الجيش الليبي: فتح الموانئ النفطية قيد البحث 08:11 GMT إقرأ أيضاً هكذا تلتف إيران على العقوبات الأميركية 01:35 GMT