تكشف تفاصيل جديدة في قضية رشوة القطري ناصر الخليفي لمسؤول الفيفا آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 05:21 - GMT 02:21 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 05:20 - GMT 02:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تكشف تفاصيل جديدة في قضية رشوة القطري ناصر الخليفي لمسؤول الفيفا PDF اطبع إقرأ أيضاً 100 قيادي بحركة النهضة يطالبون الغنوشي بالتنحي 02:20 GMT إقرأ أيضاً ترمب يقلل الفجوة مع بايدن باستطلاعات الرأي 02:12 GMT