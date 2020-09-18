100 قيادي بحركة النهضة يطالبون الغنوشي بالتنحي آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 05:20 - GMT 02:20 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 05:19 - GMT 02:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 100 قيادي بحركة النهضة يطالبون الغنوشي بالتنحي PDF اطبع إقرأ أيضاً هل صنع فيروس كورونا في مختبر مدينة ووهان الصينية؟ 02:19 GMT إقرأ أيضاً تكشف تفاصيل جديدة في قضية رشوة القطري ناصر الخليفي لمسؤول الفيفا 02:21 GMT