أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:53 - GMT 10:53 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري PDF اطبع إقرأ أيضاً الاستخبارات الأميركية تحصل على معلومات خطيرة من خليفة البغداداي 10:52 GMT إقرأ أيضاً تونسية تروي أهوال في المتوسط خلال رحلة الهروب إلى إيطاليا 10:54 GMT