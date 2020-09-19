الاستخبارات الأميركية تحصل على معلومات خطيرة من خليفة البغداداي آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:49 - GMT 10:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الاستخبارات الأميركية تحصل على معلومات خطيرة من خليفة البغداداي PDF اطبع إقرأ أيضاً حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي لفرض العقوبات على إيران 08:41 GMT إقرأ أيضاً أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري 10:53 GMT