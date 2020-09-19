الاستخبارات الأميركية تحصل على معلومات خطيرة من خليفة البغداداي آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52

تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:49 - GMT 10:49

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