بلومبيرغ يقسم بتوظيف كل ما لديه لهزيمة ترمب.. ماذا فعل؟ آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:16 - GMT 02:16 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بلومبيرغ يقسم بتوظيف كل ما لديه لهزيمة ترمب.. ماذا فعل؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً محاولات الديمقراطيين للتشكيك بوعد ترمب حول اللقاح 02:15 GMT إقرأ أيضاً حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي لفرض العقوبات على إيران 08:41 GMT