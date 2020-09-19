بلومبيرغ يقسم بتوظيف كل ما لديه لهزيمة ترمب.. ماذا فعل؟ آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:16 - GMT 02:16

تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15

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