ترمب يقلل الفجوة مع بايدن باستطلاعات الرأي آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:12 - GMT 02:12 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:05 - GMT 02:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترمب يقلل الفجوة مع بايدن باستطلاعات الرأي PDF اطبع إقرأ أيضاً تكشف تفاصيل جديدة في قضية رشوة القطري ناصر الخليفي لمسؤول الفيفا 02:21 GMT إقرأ أيضاً رئيس أميركي يفوز بـ73% من أصوات المجمع الانتخابي.. فمن هو؟ 02:14 GMT