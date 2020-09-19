عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

تونسية تروي أهوال في المتوسط خلال رحلة الهروب إلى إيطاليا

رابط مختصر
إقرأ أيضاً أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري 10:53 GMT
إقرأ أيضاً لماذا تخشى واشنطن حصول طهران على أسلحة جديدة؟ لماذا تخشى واشنطن حصول طهران على أسلحة جديدة؟ 02:47 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر