تونسية تروي أهوال في المتوسط خلال رحلة الهروب إلى إيطاليا آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:54 - GMT 10:54 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 13:53 - GMT 10:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تونسية تروي أهوال في المتوسط خلال رحلة الهروب إلى إيطاليا PDF اطبع إقرأ أيضاً أزمة وقود خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام السوري 10:53 GMT إقرأ أيضاً لماذا تخشى واشنطن حصول طهران على أسلحة جديدة؟ 02:47 GMT