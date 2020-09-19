حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي لفرض العقوبات على إيران آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 11:41 - GMT 08:41 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 11:12 - GMT 08:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حاملة طائرات أمريكية تدخل الخليج العربي لفرض العقوبات على إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً بلومبيرغ يقسم بتوظيف كل ما لديه لهزيمة ترمب.. ماذا فعل؟ 02:16 GMT إقرأ أيضاً الاستخبارات الأميركية تحصل على معلومات خطيرة من خليفة البغداداي 10:52 GMT