رئيس أميركي يفوز بـ73% من أصوات المجمع الانتخابي.. فمن هو؟ آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:14 - GMT 02:14 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:12 - GMT 02:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رئيس أميركي يفوز بـ73% من أصوات المجمع الانتخابي.. فمن هو؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً ترمب يقلل الفجوة مع بايدن باستطلاعات الرأي 02:12 GMT إقرأ أيضاً محاولات الديمقراطيين للتشكيك بوعد ترمب حول اللقاح 02:15 GMT