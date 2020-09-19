رئيس أميركي يفوز بـ73% من أصوات المجمع الانتخابي.. فمن هو؟ آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:14 - GMT 02:14

تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:12 - GMT 02:12

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