محاولات الديمقراطيين للتشكيك بوعد ترمب حول اللقاح آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:15 - GMT 02:15 تارخ النشر: السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020 KSA 05:14 - GMT 02:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محاولات الديمقراطيين للتشكيك بوعد ترمب حول اللقاح PDF اطبع إقرأ أيضاً رئيس أميركي يفوز بـ73% من أصوات المجمع الانتخابي.. فمن هو؟ 02:14 GMT إقرأ أيضاً بلومبيرغ يقسم بتوظيف كل ما لديه لهزيمة ترمب.. ماذا فعل؟ 02:16 GMT