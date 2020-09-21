مؤسسة أميركية أقوى من البيت الأبيض.. تعرف عليها آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08 تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 02:04 - GMT 23:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مؤسسة أميركية أقوى من البيت الأبيض.. تعرف عليها PDF اطبع إقرأ أيضاً هيكل ديناصور ضخم في مزاد.. شاهد قبل البيع 23:02 GMT إقرأ أيضاً فتح ضريح تاج محل أمام الزوار بإجراءات صارمة بعد 6 أشهر من إغلاق كورونا 00:01 GMT