مؤسسة أميركية أقوى من البيت الأبيض.. تعرف عليها آخر تحديث: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 02:08 - GMT 23:08

تارخ النشر: الاثنين 3 صفر 1442 هـ - 21 سبتمبر 2020 KSA 02:04 - GMT 23:04

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser