فتح ضريح تاج محل أمام الزوار بإجراءات صارمة بعد 6 أشهر من إغلاق كورونا آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 02:52 - GMT 23:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فتح ضريح تاج محل أمام الزوار بإجراءات صارمة بعد 6 أشهر من إغلاق كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً مؤسسة أميركية أقوى من البيت الأبيض.. تعرف عليها 23:08 GMT إقرأ أيضاً ناسا ترصد كويكبين يمران بالقرب من الأرض بشكل خطير خلال أيام 00:02 GMT