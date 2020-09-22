ناسا ترصد كويكبين يمران بالقرب من الأرض بشكل خطير خلال أيام آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:01 - GMT 00:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ناسا ترصد كويكبين يمران بالقرب من الأرض بشكل خطير خلال أيام PDF اطبع إقرأ أيضاً فتح ضريح تاج محل أمام الزوار بإجراءات صارمة بعد 6 أشهر من إغلاق كورونا 00:01 GMT إقرأ أيضاً واشنطن: إيران قد تكون قادرة على صناعة قنبلة نووية قبل نهاية العام 00:02 GMT