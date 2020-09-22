واشنطن: إيران قد تكون قادرة على صناعة قنبلة نووية قبل نهاية العام آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02 تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك واشنطن: إيران قد تكون قادرة على صناعة قنبلة نووية قبل نهاية العام PDF اطبع إقرأ أيضاً ناسا ترصد كويكبين يمران بالقرب من الأرض بشكل خطير خلال أيام 00:02 GMT إقرأ أيضاً بالواقع المعزز.. العربية تستعرض القدرات المذهلة للمقاتلة أف 35 23:51 GMT