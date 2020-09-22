واشنطن: إيران قد تكون قادرة على صناعة قنبلة نووية قبل نهاية العام آخر تحديث: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02

تارخ النشر: الثلاثاء 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 KSA 03:02 - GMT 00:02

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