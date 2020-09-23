بالواقع المعزز.. العربية تستعرض القدرات المذهلة للمقاتلة أف 35 آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:51 - GMT 23:51 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:28 - GMT 23:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بالواقع المعزز.. العربية تستعرض القدرات المذهلة للمقاتلة أف 35 PDF اطبع إقرأ أيضاً واشنطن: إيران قد تكون قادرة على صناعة قنبلة نووية قبل نهاية العام 00:02 GMT إقرأ أيضاً قصة الفيلا البيضاء في فضيحة القطري ناصر الخليفي 23:52 GMT