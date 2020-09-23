تأجيل القمة الأوربية بسبب إصابة رئيس المجلس الأوروبي بكورونا آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:53 - GMT 23:53 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:52 - GMT 23:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تأجيل القمة الأوربية بسبب إصابة رئيس المجلس الأوروبي بكورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً قصة الفيلا البيضاء في فضيحة القطري ناصر الخليفي 23:52 GMT إقرأ أيضاً ماكرون يحذر أردوغان من نفاد صبر فرنسا 07:05 GMT