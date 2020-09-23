قصة الفيلا البيضاء في فضيحة القطري ناصر الخليفي آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:52 - GMT 23:52 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 02:51 - GMT 23:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قصة الفيلا البيضاء في فضيحة القطري ناصر الخليفي PDF اطبع إقرأ أيضاً بالواقع المعزز.. العربية تستعرض القدرات المذهلة للمقاتلة أف 35 23:51 GMT إقرأ أيضاً تأجيل القمة الأوربية بسبب إصابة رئيس المجلس الأوروبي بكورونا 23:53 GMT